Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM

В Екатеринбурге финансирование закупки новых троллейбусов в 2019 году не предусмотрено. Такой ответ из мэрии города на запрос получил общественный деятель и урбанист Владимир Злоказов.

Копию документа общественник выложил на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее он сделал запрос, предложив выкупить троллейбусы городского автопарка Перми, так как там решили полностью отказаться от этого вида городского общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее, обновлять автобусный, троллейбусный и трамвайный парки в Екатеринбурге власти города намерены. Это будет сделано к 2023 году в который будет праздноваться 300-летие со дня основания Екатеринбурга. Помимо 86 новых троллейбусов мэрия намерена закупить 126 новых трамваев и 100 новых троллейбусов.

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