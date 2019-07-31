Киев, , 17:08 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Черкасской области страны «совсем нет дорог».

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Черкасскую область President.gov.ua

Об этом он сказал в ходе рабочего визита в регион (центральная часть Украины, граничит с Киевской областью) сегодня, 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Констатировав перед депутатами местного облсовета, что в дорог в области нет, Зеленский не стал далее развивать эту мысль.

ИА REGNUMнапоминает, что 19 июля президент Украины поручил Кабинету министров принять меры для повышения качества дорог в стране, подписав указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Согласно официальной информации, документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

До этого, 5 июля, Кабинет министров Украины одобрил стратегию восстановления местных дорог. Как заявил премьер Гройсман, восстанавливать дороги местного значения планируется с использованием технологий цементно-бетонного покрытия, которое производится на Украине, уже со следующего строительного сезона.