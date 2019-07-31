Москва, , 17:03 — REGNUM

В Госдуме предлагают обязать арендаторов лесных участков страховать от пожара. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одно из наших давних предложений — обязать арендаторов лесных участков страховать свои территории от пожаров. Сегодня «частники» не заботятся о безопасности, их интересует только прибыль», — отметил Миронов.

Он также напомнил, что депутат Госдумы Олег Шеин весной 2019 года внес в Госдуму законопроект, которым реализуется поручение президента РФ и устанавливается ответственность за предупреждение ландшафтных пожаров, которые зачастую распространяются и на лесные массивы.

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