Белгород, , 16:56 — REGNUM

Арбитражный суд Белгородской области не стал рассматривать иск о самобанкротстве ООО «Белгородский НПЗ». Судья просил предоставить все необходимые документы для заведения дела о несостоятельности до 26 июля 2019 года, однако этого сделано не было. Собственники НПЗ по желанию могут подать бумаги повторно.

В начале июля 2019 года НПЗ подал заявление о признании себя банкротом. Сумма задолженности предприятия превышает 400 млн рублей. Долги по зарплате начитывают более 21 млн рублей. По данным ИА «Бел.ру», бенефициаром завода является Алексей Осипов, который в Белгородской области владеет и выступает в роли гендиректора ООО «Белнефтехим», зарегистрированного в Яковлевском горокруге.

Напомним, работники завода уже трижды обращались к общественности. С февраля 2018 года им не выплачивают зарплату. Люди заявляют, что имущество предприятия специально не было учтено, чтобы не платить налоги.

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