Сассуоло, Италия, , 16:52 — REGNUM

Мэр итальянского города Сассуоло Франческо Менани предложил сотрудникам обанкротившейся компании по производству керамических изделий рассмотреть возможность переезда на работу в России, где действуют предприятия той же группы компаний, передает La Repubblica в среду, 31 июля.

Представители профсоюза встретили это предложение с недоумением, отмечает издание. По их словам, работники, получая 1200−1500 евро в месяц, едва сводят концы с концами.

В свою очередь, Менани, который в течение 43 лет также работал в одной из компаний по производству керамических изделий, отметил, что его предложение — лишь один из возможных путей решения вопроса.

Рынок труда изменился, данная группа компаний (Martinelli) держится лишь благодаря своему производству в Московской области, и рабочие должны все это учитывать, рассматривая гипотетическую возможность временного переезда в Россию, сказал мэр.