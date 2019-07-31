Турин, Италия, , 16:49 — REGNUM

По данным за первое полугодие 2019 года, спрос на подержанные автомобили в Италии вырос на 1%, а на новые — снизился на 3,5%, передает Affari Italiani в среду, 31 июля.

Средний возраст автомобилей на итальянском рынке — 8,2 года. Самая востребованная модель — Volkswagen Golf.

Средняя цена покупки — 13 500 евро. Этот показатель ниже, чем в Испании, Германии или Франции.

Несмотря на то, что государство начало вводить некоторые ограничения для автомобилей с бензиновыми двигателями, большинство покупателей ищут именно такие машины, отметили эксперты.