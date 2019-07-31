Чебоксары, , 16:46 — REGNUM

В Москве прошло собрание кредиторов управляющей компании концерна «Тракторные заводы» — ООО «Компания корпоративного управления» (ККУ). Должник находится в Чебоксарах, его задолженность, согласно представленным данным, превышает 72 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов состоялось 26 июля в Москве. Согласно документу, общее количество голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по данным реестра требований кредиторов составляет 72 109 698 219,26 рублей. Наибольшая задолженность сложилась перед ООО «КТЗ», на долю которого приходится 97,73% голосов, в абсолютном выражении — 70 919 138 909,9 рублей.

На обсуждение был вынесен план внешнего управления ККУ, однако при голосовании кредиторы воздержались. В результате было принято решение об отложении собрания кредиторов общества.

Напомним, определением Арбитражного суда Чувашии от 28 мая 2019 года в отношении ООО «Компания корпоративного управления» была введена процедура банкротства — внешнее управление на 18 месяцев, до 28 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков предприятий, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в регионах страны — в частности, Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Проблемы у концерна начались после того, как он не смог расплатиться с кредитной нагрузкой. По разным данным, размер долга составляет от 70 до 120 млрд рублей.

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