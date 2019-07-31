Киев, , 16:33 — REGNUM

Наблюдательный совет крупнейшего государственного банка Украины, «ПриватБанка», возглавила экс-советник Казначейства США и МВФ Шерон Иски.

Соответствующее решение было принято набсоветом банка сегодня, 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно информации «Приватбанка», новый руководитель набсовета выразила готовность вместе с менеджментом банка «продолжать дальнейшую качественную трансформацию финучреждения». Что конкретно это означает для жителей Украины — не сообщается.

В свою очередь, министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что задача обновленного набсовета — «сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию (запланирована на 2022 г.) — максимально прозрачной и эффективной».

ИА REGNUMнапоминает, что 18 июля Кабинет министров Украины назначил трех новых независимых членов наблюдательного совета «ПриватБанка» — немецкого банкира Себастьяна Шьонайх-Каролата, а также украинцев Ольгу Томаш и Романа Сульжика. В правительстве заявили, что необходимость в назначении новых членов набсовета возникла в связи с тем, что ранее отобранные члены набсовета внезапно отказались подавать электронную декларацию о доходах, согласно действующему законодательству Украины.

В начале июля стало известно, что «ПриватБанк» в январе-июне 2019 года получил 18,3 миллиарда гривен чистой прибыли, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2018 года.