Киев, , 16:20 — REGNUM

Украине грозит снижение объемов пассажирских перевозок, говорится в обнародованном сегодня, 31 июля, заявлении директора по развитию бизнеса «Укрзализныци» (госкомпании, которая обслуживает на Украине деятельность железной дороги) Андрея Рязанцева.

Как отмечает чиновник, пассажирские перевозки придется уменьшить, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании. По словам Рязанцева, изменения в Налоговый кодекс, дополнительно отяготили госпредпредприятие налогом на землю в сумме около 3 млрд гривен.

«К чему приведут дополнительные расходы Укрзализныци в 3 млрд грн в год? Во-первых, предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения. Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах», — заявил менеджер госкомпании.

ИА REGNUMотмечает, что по данным «Укрзализници», пассажирские перевозки наносят компании 10 млрд гривен убытков ежегодно, а зарабатывает госкомпания на грузовых перевозках.

Согласно консолидированному отчету о совокупном доходе за 2018 год, доход УЗ в 2018 году достиг 83,4 млрд грн, что на 12,8% выше показателя 2017 г. Чистая прибыль компании составила 203,85 млн гривен, что на 78% больше, чем в предыдущем году.