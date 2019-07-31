Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) готовы построить с опережением графика, если подрядчикам предоставят дополнительное финансирование. Об этом заявил свердловский замминистра транспорта Денис Чегаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Министр заверил, что ЕКАД строится в плановом режиме. Чиновник оценил возможности подрядчиков по ускорению работ и выявил, что строители могут работать и быстрее — были бы дополнительные деньги из федерального бюджета.

В департаменте напомнили, что региональные власти активно работают по привлечению федеральных средств

Напомним, ранее в региональном минтрансе заявляли, что третий комплекс ЕКАД будет сдан к концу 2022 года. До этого ожидалось, что работы смогут закончить лишь к 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый комплекс екатеринбургской кольцевой автодороги сдадут раньше срока