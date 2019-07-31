Оренбург, , 16:16 — REGNUM

С окраины Оренбурга до центра стоимость услуги такси составит до 200 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такси Дарья Антонова© ИА REGNUM

Популярные агрегаторы предлагают услуги от 164 до 175 рублей. Один из местных операторов рассчитывает стоимость услуги по спутниковому таксометру и сразу не говорит общую сумму, информируя о своих расценках за километр. В частности, до 3,5 км преодоление расстояния на такси будет стоить 120 рублей, если поездка более длинная по протяжённости, то считают каждый километр по 16 рублей.

Поездка из южной части города до аэропорта у местного оператора стоит фиксировано — 500 рублей, у агрегаторов — 500−560 рублей в зависимости от багажа.