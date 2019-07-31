Ульяновск, , 16:10 — REGNUM

В Ульяновске власти обеспокоены ситуацией на автомобильном заводе, где заявлено о добровольном высвобождении сотрудников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В правительстве, для которого это стало неожиданностью, полагают, что речь идёт «об элементарном сокращении персонала — порядка тысячи сотрудников».

Ситуацию с оптимизацией кадров на ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обсудили сегодня, 31 июля, в региональном парламенте, напомнив, что ранее руководство предприятия заявило о старте программы добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях. При увольнении по соглашению сторон работникам выплачивается компенсация в размере трёх среднемесячных зарплат.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области, глава фракции единороссов Василий Гвоздев констатировал, что ни правительство, ни парламент «не получили никакой точной информации о количестве сокращаемых сотрудников и плане по дальнейшему развитию предприятия, которым оправдывается данное решение». Депутаты выступили против увольнения персонала на автозаводе без проработки дальнейшего плана трудоустройства рабочих и мер социальной поддержки.

Ранее премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке «по факту массового сокращения персонала» на автозаводе, отметив, что не может «оставить без внимания так называемую «программу добровольного высвобождения» сотрудников предприятия. По мнению, в действительности «речь идёт об элементарном сокращении персонала — порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях». Было отмечено, что власти планируют создать на территории завода консультационный пункт по трудоустройству.

История автозавода в Ульяновске насчитывает около 80 лет. Он специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости под торговой маркой УАЗ. С 2000 года входит в структуру автомобильного концерна Sollers.