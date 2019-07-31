Киев, , 16:06 — REGNUM

Чиновники правительства Украины и банкиры раскритиковали Нацбанк страны за существенное укрепление национальной валюты в последнее время, сообщает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 31 июля.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что на 31 июля Нацбанк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,08 гривны за доллар. Между тем в обменниках, банках и на «черном рынке» доллар уже упал ниже психологической отметки в 25 грн.

Член наблюдательного совета государственного «ПриватБанка» Роман Сульжик заявил, что бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривны является «граничащим с преступной халатностью». По его словам, укрепление гривны можно было использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова согласилась с этой оценкой, заявив, ее ведомство «об этом говорит уже пару месяцев» в контексте выполнения бюджета.

«Но мы на политику НБУ не влияем. Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания — задача НБУ», — отметила Маркарова.

ИА REGNUMотмечает, что за прошедшую неделю доллар снизился по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,7%. В настоящий момент курс доллара имеет минимальное значение за последние три года, последний раз на таком уровне он был зафиксирован в августе 2016 года. В начале нынешнего года курс доллара колебался на уровне 27−28 грн. за доллар.

Экономист Сергей Фурса в своем комментарии отмечает, что такое укрепление гривны в целом негативно для украинской экономики, а главное — «не отражает ее температуру».

«Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать или когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию, и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривны», — объяснил Фурса.

Он еще раз отметил, что доллар дешевеет из-за «экспансии иностранцев на внутренний рынок облигаций», напомнив, что накануне, 30 июля, состоялся очередной аукцион, на котором минфин привлек 17 млрд грн. через ОВГЗ, а общий портфель нерезидентов уже достиг порядка 3,5 млрд долларов.