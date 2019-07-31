Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM

Новым генеральным директором Ижорского трубного завода стал Артём Акинфиев, ранее исполнявший обязанности руководителя Сортового завода Балаково, сообщает 31 июля пресс-служба группы «Северсталь».

Отмечается, что Акинфиев родом из Череповца. Он начал трудовую деятельность в компании «Северсталь» с должности слесаря-ремонтника на Череповецком металлургическом комбинате. На Сортовой завод Балаково он был переведён в 2015 году, а с мая 2017 года по июль текущего года руководил предприятием в должности генерального директора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Сортовой завод Балаково был продан «Северсталью» Абинскому электрометаллургическому заводу. Переведённый на пост руководителя Ижорского трубного завода Акинфиев сменил на нём Дмитрия Покровского, возглавлявшего предприятие до июля 2019 года и «продолжившего карьерный путь вне компании «Северсталь».

Ижорский трубный завод cпециализируется на производстве труб большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургического комбината. Годовая мощность предприятия составляет до 600 тыс. тонн. Входит в группу «Северсталь»

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