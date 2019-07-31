Москва, , 15:57 — REGNUM

Велика вероятность, что в РФ продолжится сокращение объёмов выдачи ипотечных кредитов, что может привести к затяжному экономическому кризису, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим экономический пессимизм граждан РФ, которые покупают всё меньше квартир в ипотеку, потому что не верят в экономическое будущее России, — сказал Гинько. — Ипотека будет выдаваться меньше. Будет возникать дефицит квадратных метров. Строительные компании будут замораживать стройки, будет больше недостроев. Это эффект снежного кома. Любой строитель, получая данные о том, что ипотека падает, и сопоставляя с величиной ключевой ставки, будет приходить к выводу о сворачивании строительного бизнеса. Более того, я вижу все основания для продолжения дальнейшего падения ипотеки. Может быть, она временно возрастёт из-за экстренных государственных мер. Однако в целом тенденция такова, что мы прямым путём идём к тяжелейшему экономическому кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, согласно различным оценкам, лишь около 40% граждан РФ могут себе позволить расходы на улучшение жилищных условий. Более того, даже если ипотечная ставка понизится на 1−2%, оставшаяся половина жителей РФ всё равно не перейдёт в разряд тех, кому жильё станет доступно.

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