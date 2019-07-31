Москва, , 15:53 — REGNUM

Нефть марки Brent превысила отметку $65 за баррель. Рост нефтяных котировок обусловлен ожиданиями инвесторов снижения ставки по федеральным фондам на предстоящем заседании ФРС США, а также оптимизмом, связанным с началом торговых переговоров между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть (cc) eluela31

Также ключевой поддержкой нефти по-прежнему остается соглашение в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Плюс, учитывая санкции со стороны США, Иран, не желая того, присоединился к сделке ОПЕК+. Ряд отраслевых экспертов отметили снижение экспорта нефти и нефтепродуктов из Ирана.

«В рамках текущего тренда нефть Brent имеет потенциал роста к цели $67,65 за баррель, однако во многом дальнейшее краткосрочное движение будет зависеть от заявлений со стороны ФРС США, а также 31 июля опубликует отраслевые данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов минэнерго США», — отметил эксперт.

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