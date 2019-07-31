Чебоксары, , 15:45 — REGNUM

Арбитражный суд Чувашии принял в производство иск «Мостотреста» к чувашским органам власти. Согласно документу, московская компания требует признания права собственности. Детали дела пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Арбитражный суд Чувашии принял исковое заявление ПАО «Мостотрест», возбудил производство по делу. Ответчики выступают Росимущество, минюст Чувашии и администрация Чебоксар. Решением суда в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Росреестра по Чувашии.

Согласно документу, истец требует признания права собственности. О каком именно объекте или земельном участке идёт речь, пока неизвестно.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 августа. Уточняется, что при отсутствии возражений сторон предварительное заседание будет завершено с одновременным открытием судебного заседания. Для подготовки к разбирательству истцу необходимо будет предоставить доказательства содержания имущества, ответчику — отзыв на исковое заявление, доказательства в обоснование доводов и возражений, третьему лицу — пояснения оп существу спора.

Как сообщало ИА REGNUM, 94,2% акций ПАО «Мостотрест» принадлежит АО «ТФК-Финанс». Акционером «ТФК-Финанс» является ООО «Стройпроектхолдинг», принадлежащее Аркадию Ротенбергу. Отметим, что в Чебоксарах есть филиал «Мостотреста» — «Мостоотряд-41».

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