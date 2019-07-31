Черкесск, , 15:26 — REGNUM

Новая канатная дорога и две горнолыжные трассы появятся на северном склоне курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Новая секция канатной дороги доставит туристов до высотной отметки 2839 метров на хребте Аркасара. Ее длина составит 1720 метров, а пропускная способность — 2,5 тыс. человек в час. В качестве подвижного состава будут использоваться шестиместные кресла с откидывающимся защитным колпаком и зажимом.

Одна из новых горнолыжных трасс будет проложена под новой канатной дорогой. Её протяжённость составит почти 1,9 тыс. метров. Вторая трасса длиной 185 метров будет соединительной между зонами катания.

Напомним, всесезонный комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесии был открыт в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях курорта — «Романтик» и «Лунная поляна» — к настоящему времени введено в эксплуатацию четыре канатные дороги пропускной способностью 9,1 тыс. человек в час и 14 трасс общей протяженностью более 24 км.