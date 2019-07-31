Брянск, , 15:21 — REGNUM

Россельхознадзор нашёл в Брянской и Смоленской областях предприятия-фантомы. По указанным на этикетках продукции адресам предприятий специалисты обнаружили не производство, а жилые дома и овощную базу. Данные о нарушителях направили в правоохранительные органы, сообщили 31 июля в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

ООО «Евроферма» из Смоленска занимается производством масла традиционного сладко-сливочного несолёного. ООО «Радуга» из города Клинцы Брянской области перерабатывает говядину, производит мясные полуфабрикаты и готовые мясные продукты. ООО «Кроха» (г. Брянск) реализует мясо. Однако по адресам регистрации этих предприятий нет и никогда не было никаких производственных мощностей, при этом реализацией продукции они занимались с сопровождением электронных ветеринарных документов.

Предприятия исключили из Реестра хозяйствующих субъектов системы Россельхознадзора «Цербер». Дальше нарушителями займутся правоохранительные органы.