Москва, , 15:17 — REGNUM

Основная точка роста Республики Калмыкия — это, прежде всего, животноводство. Об этом сегодня, 31 июля, заявил врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Регион сейчас активно участвует в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. План достаточно скромен — до 2024 года всего лишь $1 млн.

«То есть в сравнении с другими регионами это ничто. Как руководитель я считаю, что это недооцененный потенциал», — подчеркнул Хасиков.

По его словам, этой проблемой нужно заняться. На сегодняшний день мы не владеем реальными данными, сколько фермеры имеют поголовья. Более 50% поголовья реализуется теневым способом.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Калмыкии Бату Хасиков заявил, что самая главная проблема Калмыкии — вода. Эта проблема является ключевым фактором социально-экономического развития региона.

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