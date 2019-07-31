Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM

Двадцать два специалиста Уралвагонзавода прошли повышение квалификации в Уральском федеральном университете (УрФУ), получив новые знания по программе «Управление программой инновационного развития». Об этом 31 июля сообщает пресс-служба вуза.

Главный корпус УрФУ (cc) Skyboy103

В частности, выпускники программы освоили методы и инструменты технологического бенчмаркинга, исследования патентных ландшафтов, другие направления инновационной науки.

«Реализация такой программы требует скоординированной работы всех служб предприятия, начиная от инженерных и заканчивая планово-экономическими», — пояснил главный специалист по НТР управления разработки и реализации научно-технической политики на Уралвагонзаводе Алексей Баландин.

По его словам, на результат работает слаженная работа всех служба, при этом они должны действовать в одной команде. Таким образом, обучение в УрФУ позволило расширить и укрепить корпоративную команду профессионалов, призванных реализовывать стратегические задачи инновационного развития Уралвагонзавода.

Патентный ландшафт — аналитический инструмент в сфере патентования, позволяющий очертить технологический контекст любого исследуемого вопроса, изобретения или решения в области интеллектуальной собственности. Он основан на статистической и интеллектуальной обработке больших объемов научно-технической информации.

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