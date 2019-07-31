Москва, , 15:08 — REGNUM

Самая главная проблема Калмыкии — вода. Эта проблема является ключевым фактором социально-экономического развития региона. Об этом сегодня, 31 июля, заявил врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проблема воды в двух аспектах. Первый аспект — это потребление чистой воды населением. На данный момент, согласно данным Роспотребнадзора, только 74% людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду.

«В рамках федеральной программы «Чистая вода до 2024 года предусмотрено 624 млн рублей на решение этой задачи, но этих средств недостаточно. На эти деньги можно обеспечить только 25% населения», — отметил Хасиков.

Водопроводные сети не ремонтировались с 70-х годов, нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами.

Второй аспект — связан с орошением, с животноводством, сельским хозяйством, это обводнительно-оросительные системы.

«Несколько ключевых систем в Калмыкии: Черноземельская, Право-Егорлыкская, Каспийская, Астраханская не ремонтировались уже несколько десятков лет. Они зарастают камышом. Естественно, это не обеспечивает возможность пополнять земли водой, соответственно, это не обеспечивает устойчивую кормовую базу», — подчеркнул Хасиков.

Врио Калмыкии попросил президента РФ помочь и выделить дополнительные средства на решение этих проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы республики Бату Хасиков заявил, что Калмыкия — это регион с большим потенциалом, большими возможностями.

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