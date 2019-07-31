Москва, 31 июля 2019, 14:55 — REGNUM
Регион, конечно же, имеет сложности, некоторые из этих сложностей достаточно закоренелые, многолетние. Об этом сегодня, 31 июля, заявил врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
В то же время, по словам Хасикова, Калмыкия — это регион с большим потенциалом, большими возможностями.
«Все зависит именно от того, как правильно и верно на сегодняшний день расставить приоритеты», — пояснил врио главы Калмыкии.
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