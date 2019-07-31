Ярославль, , 14:52 — REGNUM

По состоянию на 31 июля в Ярославской области нет ни одного гостиничного комплекса с установленным классом оказываемых услуг «5 звёзд». Это следует из информации опубликованной Министерством экономического развития РФ.

Номер в отеле «Иоанн Васильевич»

Согласно требованиям федерального законодательства, до 1 июля 2019 года все гостиничные комплексы с фондом более 50 номеров в обязательном порядке должны были пройти классификацию, иными словами им должны были установить «звёздность» от 0 до 5.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв департаменте туризма правительства Ярославской области, в настоящий момент в регионе работают 283 гостиницы, 54 из них прошли классификацию. По её итогам 9 отелям присвоена категория «4 звезды», 31 — «3 звезды», 7 — «2 звезды». Ещё 7 отелей прошли классификацию, но им не присвоена «звездность».

Оценки в «5 звёзд» не удостоился ни один гостиничный комплекс. Девяти четырёхзвёздочным отелям не хватило до высшего класса одного или нескольких критериев: интернет во всех номерах, многокомнатные и соединяющиеся номера, номера высшей категории — не менее 5%, оснащение туалетов общего пользования гигиеническими принадлежностями, холл 30 кв. м. плюс по 1 кв. м. на каждый номер, конференц-зал с оборудованием, ежедневная смена белья, экспресс-обслуживание — стирка-глажка-химчистка.

Класс «4 звезды» получили: отель «Иоанн Васильевич», гостиница «Park Inn by Radisson Ярославль», гостиница «Ринг Премьер-отель», гостиничный комплекс «Баккара», гостиница «Виконда», парк-отель «Бухта Коприно», Azimut Отель Переславль ООО «Курорт Золотое Кольцо», гостиница «Святой Георгий», гостиница «SK Royal Hotel Yaroslavl».

Обязательная классификация гостиничных комплексов будет продолжена. До 1 января 2020 года её должны пройти отели с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года эта процедура становится обязательной для всех типов размещения.