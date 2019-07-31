Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM

В Екатеринбурге демонтрован и вывезен незаконный киоск по продаже парфюмерии на улице Луначарского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Ранее предприниматель (жительница Екатеринбурга) установила самовольно объект стационарной торговли. Суд постановил освободить земельный участок, причём если гражданка не сделает этого за свой счёт, то демонтаж и вывоз конструкции может сделать взыскатель. В итоге Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области воспользовалось этим правом. А расходы связанные с выполнением работ теперь обязана компенсировать предприниматель.

Отметим, что женщина отказалась исполнять решение суда, и приставам пришлось опечатать киоск парфюмерии. В итоге женщине пришлось вывезти продукцию и торговое оборудование, после чего киоск был погружен на машину и вывезен.

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