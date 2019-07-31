Милан, Италия, , 14:32 — REGNUM

В июне 2019 года уровень безработицы в Италии снизился до 9,7%, что является минимальным показателем с 2012 года, сообщили в среду, 31 июля, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с показателями месячной давности уровень безработицы снизился на 0,1%.

Снизился и уровень молодежной незанятости (доля граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают). Показатель снизился на 1,5% до 28,1%, он достиг минимальных с 2011 года значений. При этом уровень молодежной незанятости в Италии остается самым высоким среди всех стран Евросоюза.

Доля граждан в возрасте от 15 до 64 лет, занятых работой или учебой, выросла на 0,1% до 59,2%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений (с 1977 года).