Ульяновск, , 14:32 — REGNUM

В Ульяновске на конкурсной основе определят исполнителя работ по разработке проекта планировки под особую экономическую зону. Начальная стоимость составляет более 4,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на извещение, опубликованное на портале госзакупок.

Проект планировки территории необходим для создания особой экономической зоны на территории Ульяновска. Заказчиком открытого конкурса выступает акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», источник финансирования — собственные средства организации. Начальная стоимость контракта определена в размере 4 217 606 рублей 53 копейки (в том числе НДС 20%), размер обеспечения заявки — 30%.

Проектные работы включают в себя комплексные инженерные изыскания, проекты планировки и межевания территории, градостроительные планы, планы обустройства и материально-технического оснащения.

Отметим, что площадка расположена на въезде в Заволжский район вблизи Президентского моста и ограничена с двух сторон Волгой. Суммарная площадь территории составляет 15,2 гектара, точная площадь уточняется кадастровым паспортом.

Напомним, ОЭЗ «Ульяновск» — особая экономическая зона портового типа.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в интервью ИА REGNUMзаявлял, что масштабным совместным проектом, к реализации которого приступили совместно с китайскими партнёрами из ОЭЗ «Цзыбо», стал проект по созданию на территории ОЭЗ «Ульяновск» пункта сбора китайско-европейского экспресса. По предварительным данным, здесь общий объём инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Ядром проекта станет новый речной порт на реке Волге, который будет построен в левобережье на существующей причальной площадке около Президентского моста и который приобретет статус дополнительной площадки ОЭЗ «Ульяновск».