Москва, 31 июля 2019, 14:31 — REGNUM
Утверждения о том, что состав потребительской корзины в РФ должен быть различным для мужчин и для женщин, вызывают опасения, что власти РФ таким образом просто пытаются решить какие-то финансовые вопросы, считает руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. Об этом она рассказала 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о разработке гендерно ориентированных продуктовых наборов в потребительской корзине.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. По мнению ученых, состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста.
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