Москва, , 14:31 — REGNUM

Утверждения о том, что состав потребительской корзины в РФ должен быть различным для мужчин и для женщин, вызывают опасения, что власти РФ таким образом просто пытаются решить какие-то финансовые вопросы, считает руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. Об этом она рассказала 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о разработке гендерно ориентированных продуктовых наборов в потребительской корзине.

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть опасения социально-гуманистического порядка, — призналась Очкина. — Есть вероятность, что власть пытается решить какие-то финансовые вопросы, а не заботится о благе людей. Я сомневаюсь, что у трудоспособной женщины и трудоспособного мужчины так резко различаются физиологические потребности питания. Кроме того, странно, что вместо среднего человека предлагаем некую среднюю женщину, которые, между прочим, тоже живут в разных условиях, обладают разной конституцией и так далее. При составлении минимального набора продуктов имело бы смысл возрастное разделение, потому что с возрастом у людей меняется потребность в белках, жирах, углеводах и так далее. А вот насчет гендерного разделения я не уверена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. По мнению ученых, состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста.

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