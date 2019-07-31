Цхинвал, , 14:25 — REGNUM

Общий долг потребителей Южной Осетии перед поставщиками газа и электроэнергии достиг 500 млн рублей. Об этом заявил председатель правительства республики Эрик Пухаев, сообщили в пресс-службе правительства Южной Осетии.

На заседании правительства председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Батрадз Санакоев отметил, что собираемость долгов за газ и электроэнергию составляет 65%. По итогам заседания Пухаев поручил организациям-должникам произвести оплату в срочном порядке.

Отметим, по состоянию на конец 2017 года задолженность Южной Осетии перед российскими поставщиками за газ и электроэнергию составила 540 млн рублей, в том числе за газ — 222 млн рублей, за электроэнергию — 320 млн рублей.

Читайте также: Власти Южной Осетии направили 24 млн рублей на поддержку бизнеса