Москва, , 14:20 — REGNUM

Россия с 10 августа вынуждена остановить ввоз семечковых и косточковых культур из Китая. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

По данным ведомства, мера связана с неоднократными поставками в страну зараженной опасными, карантинными для России объектами продукции.

Отмечается, что в 2018—2019 годах было выявлено 48 случаев ввоза карантинных объектов. По каждому из них Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Также российское ведомство предлагало провести совместные консультации и инспекции хранилищ, мест производства и упаковки продукции. Однако инспектирование объектов не состоялось.

В Россельхознадзоре напомнили, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию, поставляя ежегодно около 900 тыс. тонн. Допуск китайских товаров осуществлен по упрощенной процедуре, без ограничений места производства. Ведомство считает, что фитосанитарная ситуация в Китае изменилась и требует пересмотра.

Торговля может быть возобновлена лишь после совместных консультаций.