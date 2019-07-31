Москва, , 14:12 — REGNUM

Ипотечные каникулы — мера, безусловно, полезная, так как позволяет попавшим в затруднительное положение ипотечным заёмщикам получить какое-то время на «передышку» в платежах по кредиту, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Несомненно, данная мера не только и не столько призвана оградить приобретателей жилья в ипотеку от форс-мажорных обстоятельств, когда под влиянием внешних причин они не в состоянии обслуживать кредит и их финансовое положение из-за штрафных санкций только ухудшается, а кредитная история портится, но и привлечь к ипотечным кредитам новых заемщиков, на настоящий момент испытывающих сомнения, брать кредит или нет.

«Ощущение большей защищенности должно перевесить сомнения в пользу «брать», что должно в какой-то мере поддержать рынок ипотечного кредитования, которые последние месяцы заметно сжимается. Однако не следует ожидать заметного оживления кредитования, та как данная мера (ипотечные каникулы) имеет весьма ограниченное применение — ей можно воспользоваться всего один раз, длительность каникул не должна превышать шести месяцев, необходимо досконально подтвердить наличие непреодолимых финансовых затруднений у заемщика и т. д.», — пояснил эксперт.

Более того, многие кредитные учреждения и сейчас идут навстречу заёмщикам, попавшим в затруднительное положение, рефинансируя ипотечный кредит. Но пока это делалось на добровольной основе, теперь же станет для банков обязанностью.

«Важным фактором, отличающим первоначальный вариант закона об ипотечных каникулах от окончательного является то, что теперь закон имеет обратную силу и распространяется не только на новые кредиты, но и на все ранее взятые, правда, с учетом двух ограничений: кредит не превышает 15 млн рублей (в будущем цифра может быть пересмотрена, но уже сейчас понятно, что под действие закона подпадает абсолютное большинство берущихся в стране ипотечных займов — средний размер которых на сегодняшний день составляет всего 2,2 млн рублей), и то, что жилье в залоге — единственное пригодное для проживания», — высказал свое мнение Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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