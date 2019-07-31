Цхинвал, , 14:06 — REGNUM

На поддержку малого и среднего бизнеса в Южной Осетии в 2019 году выделено 23,6 млн рублей. Об этом 31 июля заявил начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономики республики Сослан Мамитов, сообщает 31 июля агентство «Рес».

По его словам, средства были направлены на предоставление льготных кредитов под 5% годовых. Глава управления отметил, что предприниматели подали 99 заявок. Помощь была оказана 50 предпринимателям.

Мамитов добавил, что средства были выделены на реализацию 34 проектов в сельском хозяйстве, 9 проектов в сфере розничной торговли, 5 — в сфере производства.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Южной Осетией составил $65,57 млн, в том числе российский экспорт — $55,4 млн, южноосетинский импорт — $10,2 млн.