Челябинск, , 14:05 — REGNUM

В Челябинской области муниципалитеты региона смогли получить денег на дороги на треть больше, чем ранее. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Кроме того, в 1,4 раза увеличены расходы на газификацию региона, в 1,33 — на подготовку жилья к зиме, в 1,6 — на благоустройство, а в 1,3 — на переселение граждан из аварийного жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Текслер обеспокоился разбитым состоянием дорог в территориях. И пообещал, что этой сфере будут приняты срочные меры.

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