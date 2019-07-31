Москва, , 14:01 — REGNUM

Объём чистой прибыли по итогам работы группы «Россети» в первом полугодии 2019 года составил по РСБУ 123,1 млрд рублей, что в 2,9 раза превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба компании.

Работник «Россети» Rosseti.ru

В сообщении говорится, что столь существенный рост обусловлен переоценкой стоимости акций дочерних структур.

«Переоценка носит неденежный характер, её проведение обусловлено требованиями российского законодательства», — объяснили в компании.

Без учёта этого фактора объём чистой прибыли составил 24,0 млрд рублей, то есть на 3% выше показателя за первое полугодие 2018 года.

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