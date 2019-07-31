Сеул, , 14:05 — REGNUM

В столице Южной Кореи прошла корейско-вьетнамская встреча по вопросам частных инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, данное мероприятие прошло в четырехзвездочном отеле Sheraton Seoul Palace Gangnam Hotel 31 июля.

В рамках данной встречи, второй вице-министр министерства стратегии и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль и представители министерства планирования и инвестиций Вьетнама обсудили южнокорейскую систему частных инвестиций и методы продвижения бизнеса.

Известно, что в настоящее время власти Вьетнама планируют ввести свою систему частных инвестиций, на основе южнокорейской системы.

«Данная система необходима Вьетнаму для повышения эффективности промышленных предприятий и качества жизни людей. Мы надеемся, что наша система и опыт, накопленный в течение последних 25 лет, помогут Вьетнаму внедрить свою собственную систему частных инвестиций», — сообщил второй вице-министр.