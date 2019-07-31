Симию, 31 июля 2019, 14:01 — REGNUM
Пять стратегических программ по развитию сельского хозяйства будут официально открыты на традиционном земледельческом празднике Танзании 8 августа, который пройдет на площади Ньякабинди в области Симию. Об этом, как передает газета Mtanzania, сообщил министр сельского хозяйства страны Джапета Хасунги на пресс-конференции.
По его словам, правительство страны намеревается сделать сельскохозяйственный сектор передовым сектором экономики Танзании.
Хасунги отметил, что среди программ, которые будут запущены 8 августа, — метод уменьшения потери урожая, страховка урожая на случай непредвиденных убытков, а также открытие электронной системы рынков сельскохозяйственной продукции.