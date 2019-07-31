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Акция по зарыблению Волги мальками стерляди прошла в Самарской области и Чувашии при поддержке Жигулевской и Чебоксарской ГЭС. Всего в реку выпустили 12 тысяч мальков, сообщает 31 июля пресс-служба компании «РусГидро».

Зарыбление крупнейшей реки Европы прошло в несколько этапов: на первом молодь стерляди выращивали на специализированном рыбоводном хозяйстве, на втором мальков стали приучать к речной воде и температурному режиму в специальных резервуарах. Наконец, после контрольного взвешивания, рыбу выпустили в реку.

Отмечается, что подобная акция в Самарской области прошла во второй раз, в Чувашии — в четвёртый. В предыдущие годы сотрудники Чебоксарской ГЭС выпустили в водохранилище в общей сложности 36 тысяч мальков «царской» рыбы.

По словам ихтиологов, стерлядь — одна из самых древних обитательниц планеты, однако уже более двух десятилетий является исчезающим видом из-за браконьерства. Этот вид занесён в Красную книгу. В длину рыба может достигать 120 см и жить до 30 лет. Через 5−8 лет после выпуска в реку рыба сможет дать потомство.

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