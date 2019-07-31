Пекин, 31 июля 2019, 13:47 — REGNUM
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая упал до 53,7 в июле текущего года против 54,2 в июне, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 июля агентство Синьхуа.
Все показатели индекса выше 50 означают рост, в то время как всё, что ниже, — падение. Как отметил главный статистик бюро Чжао Цинхэ, несмотря на небольшое снижение, показатель непроизводственного сектора Китая демонстрирует уверенный рост деловой активности.
Стремительный рост был замечен в секторе телекоммуникаций, железнодорожного и воздушного транспорта с субиндексами более 59 на протяжении трех последовательных месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности в производственном секторе экономики Китая, несмотря на то, что увеличился до 49,7, остался ниже 50, что означает незначительный спад.
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