Тверь, , 13:35 — REGNUM

Задолженность по заработной плате на сумму более 4 млн рублей перед работниками ОАО «Зверохозяйство Мелковское» в Конаковском районе Тверской области погашена после вмешательства прокуратуры, сообщила 31 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Долго по зарплате были выявлены в ходе прокурорской проверки — десяткам работникам руководство не выплатило в общей сложности 4,5 млн рублей. В связи с этим прокуратурой направлены в суд 62 заявления о выдаче судебных приказов по взысканию с организации задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Долги по зарплате уже выплатили — после внесения прокуратурой предостережения гендиректору предприятия. Теперь работодателю придётся заплатить ещё и штраф — прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.