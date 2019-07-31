Калуга, , 13:29 — REGNUM

Более 1 миллиарда 802 миллионов рублей взыскали калужские судебные приставы за шесть месяцев 2019 года, что на 28% больше, чем в первом полугодии 2018 года. В консолидированный бюджет было перечислено более 578 млн рублей, а сумма взысканных налоговых платежей составила около 315 млн рублей, сообщила 31 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

На подведении итогов за шесть месяцев 2019 года Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По её словам, в первом полугодии 2019 года особое внимание приставов было уделено социально значимым исполнительным производствам. Так, в пользу детей в результате применения мер принудительного исполнения взыскано более 69 млн рублей. По-прежнему большое внимание уделялось взысканию невыплаченной заработной платы. Судебным приставам удалось взыскать более 76 млн рублей задолженностей по заработной плате.

Доказали свою эффективность уже прочно вошедшие в практику исполнения полномочий применение временных ограничений на выезд. Так, за шесть месяцев 2019 года калужскими приставами вынесено около 21 тысячи постановлений о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. За счёт применения данной меры взыскано более 146 млн 129 тысяч рублей, что на 164,3% больше, чем в первом полугодии 2018 года. За счет применения временного ограничения должников в праве управления транспортными средствами за полугодие 2019 года взыскано 28 млн 220 тысяч рублей. Кроме того, стоимость арестованного имущества должников превысила 94,8 млн рублей.