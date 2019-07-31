Сеул, , 13:34 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила первенство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале текущего года Samsung Electronics продала 76,3 млн устройств во всем мире.

Известно, что доля южнокорейской компании на мировом рынке смартфонов составляет 22,3%, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным экспертов из Strategy Analytics, доля компании на рынке увеличилась благодаря увеличению продаж смартфонов линейки Galaxy A, а также смартфонам средней и низкой ценовой категории.

Во втором квартале текущего года компания Huawei продала 58,7 млн смартфонов во всем мире. Доля компании на мировом рынке составила 17,2%, что на 2% больше по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

За аналогичный период компания Apple продала во всем мире 38 млн устройств, что на 8% меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Доля компании на мировом рынке составила 11,1%.

Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов составила 9,4%, а компании Oppo — 8,7%.