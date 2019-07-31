Пекин, , 13:27 — REGNUM

Индекс деловой активности (PMI) китайского производственного сектора вырос до 49,7 в июле 2019 года с 49,4 в июне, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Показатели индекса более 50 означают рост деловой активности, в то время как все, что находится ниже — падение. Как отметил главный статистик бюро, июль стал уже четвертым месяцем подряд, когда наблюдался рост PMI.

Субиндекс производства прибивал 0,8 пунктов, достигнув уровня 52,1 в июле, что знаменует собой быстрый рост, в то время как рост числа новых заказов составил 0,2 пункта до субиндекса 49,8.

Среди 21 сферы промышленности, попавших в исследование, 12 оказались в зоне роста против 9 в июне, отметил Чжао. По его словам, произошел разогрев рыночных настроений, поскольку индекс деловых ожиданий вырос до 53,6 в июле.

При этом, композитный индекс деловой активности, если верить недавним статистическим данным за июль, подрос на 0,1 пункт до 53,1, что означает устойчивый деловой рост.