Клайпеда, Литва, , 13:25 — REGNUM

Грузооборот литовского порта Клайпеды в первое полугодие 2019 года рос быстрее, чем прогнозировали в администрации порта, а инвестиции превысили показатель аналогичного периода прошлого года в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

По данным администрации порта, суммарная перевалка грузов составила 23,65 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, нежели в первом полугодии 2018 года. Рост — в 6,7%, хотя изначально прогнозировалось падение перевалок.

При этом росли показатели перевалки всех типов грузов, кроме нефти. Также увеличилось количество зашедших в порт судов — в общей сложности 3392 судна, что на 4% больше, чем в первое полугодие прошлого года. Через порт в Клайпеду прибыло 164 055 пассажиров, рост сразу на 14,2%. На 18 круизных судах город посетило 27 241 туристов.