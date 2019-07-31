Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM

Новый паром Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» будет создан для работы на сжиженном природном газе (СПГ), сообщили в пресс-службе предприятия.

Паром будет иметь ледовый класс Arc4, его вместимость составит 2−2,5 тыс. человек. Также в компании рассматривают вариант строительства судна, которое будет работать на двух видах топлива — СПГ и дизельном.

Пассажирский Порт Санкт-Петербург — первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс Порта включает семь причалов общей длиной 2171,06 метра для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал.