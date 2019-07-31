Владикавказ, , 13:18 — REGNUM

В Северной Осетии устранен понижающий коэффициент, применяемый к транспортным средствам мощностью выше 150 лошадиных сил при исчислении налога. Ранее его величина составляла 0,5. В связи с его отменой начисления по транспортному налогу за 2018 год незначительно повысятся. Об этом в рамках телепрограммы «Открытое правительство» сообщил министр финансов республики Касполат Бутаев.

По его словам, ранее Северная Осетия являлась единственным субъектом, в котором применялся понижающий коэффициент для транспорта мощностью более 150 лошадиных сил. Однако согласно требованиям Минфина России, республика должна устранить неэффективные налоговые льготы, чтобы привести начисления по всем налогам в соответствие со всеми другими регионами РФ, пишет портал «ОсНова».

Эти правила, как отметил министр, необходимо исполнить для того, чтобы обеспечить получение дотаций из федерального бюджета.

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