Владивосток, , 13:18 — REGNUM

Круизный лайнер «Бриллиантовая принцесса» встретили у берегов столицы Дальнего Востока в среду, 31 июля. В течение дня более 3 тысяч пассажиров познакомятся с достопримечательностями города и смогут пообщаться с его жителями.

Этот визит «Diamond Princess» юбилейный — судно зашло в Приморье в десятый раз за последние несколько лет.

Ранним утром на видовой площадке Морского вокзала состоялась традиционная церемония приветствия гостей с участием творческих коллективов.

На борту судна прибыли около 3 тысяч пассажиров, большинство — из Японии, и около тысячи членов экипажа.

Отметим, круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе «гиганты», еще неизвестные приморцам.

Кроме того, в дни проведения пятого Восточного экономического форума один из лайнеров превратится в плавучую гостиницу.

По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас все больше и больше круизных маршрутов начинают ориентироваться на страны АТР, где Владивосток позиционируется как европейский город.

«Впереди ожидается приход еще более крупных лайнеров вместимостью пять тысяч человек. Мы будем делать все, чтобы город становился лучше», — подчеркнул глава региона.