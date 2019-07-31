Владивосток, 31 июля 2019, 13:18 — REGNUM
Круизный лайнер «Бриллиантовая принцесса» встретили у берегов столицы Дальнего Востока в среду, 31 июля. В течение дня более 3 тысяч пассажиров познакомятся с достопримечательностями города и смогут пообщаться с его жителями.
Этот визит «Diamond Princess» юбилейный — судно зашло в Приморье в десятый раз за последние несколько лет.
Ранним утром на видовой площадке Морского вокзала состоялась традиционная церемония приветствия гостей с участием творческих коллективов.
На борту судна прибыли около 3 тысяч пассажиров, большинство — из Японии, и около тысячи членов экипажа.
Отметим, круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе «гиганты», еще неизвестные приморцам.
Кроме того, в дни проведения пятого Восточного экономического форума один из лайнеров превратится в плавучую гостиницу.
По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас все больше и больше круизных маршрутов начинают ориентироваться на страны АТР, где Владивосток позиционируется как европейский город.