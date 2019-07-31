Киев, , 13:17 — REGNUM

В среду, 31 июля, заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы планируют осуществить новые власти страны. Список вполне предсказуемый: приватизация госкомпаний, в первую очередь банков, отмена моратория на распродажу земель, сокращение дефицита бюджета, продолжение сотрудничества с МВФ.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Влияние таких мер на экономическую ситуацию на Украине тоже вполне предсказуемо. Распродажа земель приведет к их скупке по низким ценам крупными компаниями. То же касается и приватизации госпредприятий: распродажа на минимуме стоимости куда больше сыграет на руку покупателям, чем продавцу. «Сокращение дефицита бюджета» — это, прямо выражаясь, срезание социальных статей.

Президентские и парламентские выборы на Украине в 2019 году, как известно, выиграл телевизионный сериал «Слуга народа» при поддержке общего раздражения граждан Украины от Петра Порошенко. Граждане проголосовали за телевизионный образ нового, незапятнанного, вменяемого главы государства вместо того сообщества, которое управляло Украиной в последние пять лет.

В сериале «Слуга народа» тоже есть эпизод об экономической политике. Президент Голобородько выступает с драматическо-пафосной речью о том, что для обретения подлинной независимости нужно отдать все долги. А государство, мол, уже отдало всё, что могло, но долгов всё еще 163 миллиарда долларов. И тогда граждане приносят на центральную киевскую площадь свое золото, и там вырастает настоящая гора.

Конечно, завиральность бросается в глаза. Это чересчур даже для телевизионного продукта: если у граждан было столько золота, то откуда у страны было столько долгов? Но сериал ведь только внешне-технически является современно-реалистичным, по смыслу же это — волшебная сказка. Где Луганск и Ялта в составе Украины, где обсуждают, летать ли в космос, где Киев выглядит как благообразный город, а граждане Украины — как среднеевропейские буржуа.

Но вместе с тем можно сказать, что экономическая политика новой украинской власти вполне соответствует анонсу «Слуги народа». Здесь, как и там, граждане скинутся для помощи власти. Вместо золота будут новые долги, вместо добровольно-самоотреченной помощи они будут поставлены перед фактом. Да и на то, чтобы отдать все долги, этих новых приватизаций и поборов всё равно не хватит.

И всё-таки коллективный Зеленский был честен с согражданами. Он заранее предупредил, что им снова придется платить .