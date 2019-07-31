Москва, , 13:17 — REGNUM

Правительство РФ обсуждает распределение ряда субсидий.

В частности, выделяются средства на строительство двух школ: около 460 млн рублей получит Якутия и Свердловская область. Планируется, что обе школы будут построены в 2019 году.

Еще 10 млрд рублей из Резервного фонда будут направлены на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Планируется, что около 5 млрд пойдет на закупку не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи, и столько же — на приобретение не менее 2,2 тыс. школьных автобусов, сообщил прем-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед одобрил закон о горизонтальных субсидиях регионов. Минфин также получает право контролировать финансовое состояние регионов, если их просроченные долги превышают 10% доходов.