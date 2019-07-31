Тбилиси, , 13:13 — REGNUM

Повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий в Грузии может произойти из-за ослабления курса лари. Об этом 31 июля заявил исполнительный директор ассоциации производителей муки Леван Силагава, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Хлеб (cc)matthiasboeckel

По его словам, резкого подорожания хлеба ждать не стоит. В настоящее время стоимость одного мешка муки на мукомольных комбинатах составляет 49−50 лари из расчета 2,75 лари за один доллар США, отметил Силагава.

Он добавил, что стоимость одного мешка муки может вырасти на 2 лари ($0,68). Кроме того, в республике существуют запасы местной пшеницы, что будет способствовать стабилизации цен на хлеб, считают в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что ослабление курса лари вызвано снижением туристического потока в Грузию.

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