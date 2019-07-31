Абакан, , 13:06 — REGNUM

Республике Хакасия добавили 791,5 млн рублей на реализацию нацпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в республиканском министерстве экономического развития.

Эти деньги из федерального бюджета республика должна получить в ближайшие два года. Они пойдут на региональные проекты «Спорт-норма жизни», «Культурная среда», «Развитие детского здравоохранения», «Старшее поколение».

«Стоит отметить, что данное увеличение носит плановый характер», — подчеркнули в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, подводя итоги реализации государственных программ за 2018 год, заявили, что выполнение 33 госпрограмм признано эффективным. Неэффективных программ не выявлено.

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